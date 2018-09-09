«Мама мыла раму»: о чем рассказывают иллюстрации «Русского букваря»

Москва, , 11:39 — REGNUM В галерее «На Каширке» в Москве проходит выставка «Русский букварь». Букварь больше чем книга, это своеобразные ворота в большой мир для всех людей всего мира. Короткими фразами «объяснить» ту или иную букву пытались многие философы и писатели, выдающиеся и не очень поэты сочиняли поэтические новеллы к каждой букве, а великое число художников иллюстрировали эту книгу множество раз. Их попыткам создать этически-художественную систему распознавания текстов, их визуального осмысления и посвящена эта интереснейшая экспозиция. При этом каждый художник ведь по-своему понимает детскую психологи, коды познания маленьких людей. А современность с ее информационным и технологическим насыщением вводит в одну из самых древних книг мира новые смыслы, ценностные ориентиры.

На данной выставке представлен большой графический альбом русского алфавита. В проекте приняло участие 33 современных художника, и каждый трудился над «своей» буквой. Среди них — Леонид Тишков, Константин Худяков, Игорь Макаревич, Михаил Погарский. Их интерпретации русской азбуки, несомненно, интересны для любознательного человека.