Открытый фестиваль «Киношок» назвал своих победителей

Анапа, Краснодарский край, , 11:45 — REGNUM Церемония закрытия XVII фестиваля «Киношок» состоялась в Анапе 8 сентябпря. Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети.

Главный приз фестиваля «Золотая Лоза» за лучший полнометражный фильм был вручён фильму «Мунабия» (Киргизия, режиссер Таалайбек Кулмендеев). Фильм был отмечен также призом за лучший сценарий.

Приз им. А. Княжинского за лучшую операторскую работу в полнометражном кино получил фильм «Ночная авария» (Киргизия, режиссер Темирбек Бирназаров) — оператор Кабылжан Хамидов. Ещё один приз этот фильм получил за лучшую музыку.

Приз за лучшую мужскую роль в полнометражном кино посмертно получил — Владимир Толоконников за работу в фильме «Дед» (Россия, режиссер Алексей Шемес). Этот фильм получил и приз за лучшую режиссуру.

Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино получила Нарине Григорян. Фильм «Ева» (Армения, Иран, режиссер Анаит Абад)

Специальный диплом Большого Жюри «За бережное отношение к национальным традициям» — фильму «Байгал» (Россия, режиссер Ильдар Ягафаров).

Главный приз конкурса достался лучшему короткометражному фильму «Путешествие в Париж» (Россия) — режиссер Мария Полякова.

Среди документальных фильмов лучшим назван фильм «Мастерская» (Россия, Санкт-Петербург, режиссер Сергей Карандашов).

В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» победителем стала лента «По совести» (Россия, режиссёр Евгений Сергеев).

Напомним, что XVII открытый кинофестиваль «Киношок» проходил в Анапе со 2 по 9 сентября.

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