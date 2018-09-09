Донецкий театр драмы открыл 92 сезон минутой молчания в память о главе ДНР

Донецк, , 11:01 — REGNUM 92-й театральный сезон открыл Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна. Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте театра.

Перед показом спектакля генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова, выйдя на сцену, объявила минуту молчания в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко.

Театральный сезон открыла знаменитая рок-опера «Юнона и Авось». Сообщается, что этот спектакль дирекцией театра выбран был не случайно. «Легендарная рок-опера о любви к Родине, верности долгу и чести, над которыми не властна даже смерть, особенно актуальна в наше время», — пояснили в драмтеатре.

Кроме того, Наталья Волкова сообщила, что в этом сезоне театр запланировал выпустить 10 премьер, а, кроме того, был возобновлён выпуск журнала «Антракт», для информирования зрителей о новостях закулисья. «Все эти годы мы работали и работаем только для вас: нам очень важно видеть ваши глаза, ощущать тепло ваших сердец», — подчеркнула Волкова, обращаясь к зрителям.

Напомним, что Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр был основан в 1927 году в Харькове. В Донецк театр был переведён в 1933 году. В театре, кроме труппы актёров театра драмы, работает высокопрофессиональный оркестр, группа вокалистов и балетная труппа. С творчеством артистов театра знакомы зрители многих городов ближнего и дальнего зарубежья.