Теноры Фонда Елены Образцовой поборются за «Хосе Каррерас Гран-при»

Москва, , 10:51 — REGNUM 10 сентября в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоится открытие Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при», пройдет гала-концерт и вручение премий лауреатам фонда. В оперном вечере примут участие лауреаты фонда Елены Образцовой прошлых лет. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Конкурс возглавит знаменитый оперный тенор, лауреат множества премий, доктор 16 университетов Хосе Каррерас. Гран-при конкурса — 700 000 рублей, первая премия — 500 000 рублей, вторая — 350 000 рублей, а третья — 250 000 рублей. В этом году у премии появится новая номинация премий — «Легенда оперы», которой будет награждаться выдающиеся певцы.

Ежегодные премии Фонда Елены Образцовой учреждены в 2012 году по инициативе оперной дивы. Среди них — премия «Надежда» для одаренных юных вокалистов, «За яркое начало в искусстве» — за яркий дебют молодых певцов, «За многолетнее служение вокальному искусству» ветеранам оперной сцены, вокальным педагогам.