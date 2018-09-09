В центре «Новый Иерусалим» в Подмосковье пройдет выставка Роберта Фалька

Новый Иерусалим, Московская область, , 10:21 — REGNUM 15 сентября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» — новом престижном художественном центре — пройдет выставка «Роберт Фальк. Грани творчества». Всего на экспозиции представлены 60 работ одного из самых видных художников ХХ века. Организаторы подчеркивают, что большинство картин выставляются впервые. Некоторые холсты являются «двойными», то есть, разрисованы с обеих сторон. Исследователи творчества Фалька объясняют это тем, что художник был в постоянном поиске, неудовлетворенность «несовершенством» постоянно терзала его. На выставке будет и работа, написанная мастером в Новом Иерусалиме, где он проживал весной и осенью 1910 года — «Базар в воскресенье». Впервые полно будет представлен и парижский период Фалька.

Музей «Новый Иерусалим» уже представил в этом году значительную выставку графики Альбрехта Дюрера. В конце года ожидается масштабная экспозиция Фаберже.