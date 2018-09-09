«Кальман оперетта гала»: концерт звезд Венгрии и России в Большом театре

Москва, , 09:30 — REGNUM 9 сентября в Большом театре в Москве состоится концерт «Кальман оперетта гала». Он посвящен творческому наследию выдающегося венгерского композитора, автора популярнейших оперетт «Сильва», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и других — Имре Кальмана. Режиссер концерта — директор будапештского Дворца искусств «Мупа» Чаба Каэль пригласил для выступления лучших артистов России и Венгрии. Знаменитые арии почитатели таланта венгерского маэстро услышат в исполнении Елены Гусевой, Андреа Рошта, Алексея Неклюдова, Гергея Бончера, Анатолия Фоканова, Андреаса Шагера. На прославленную сцену также поднимутся венгерский скрипач Криштоф Барати и его австрийская коллега Лидия Байч, танцоры будапештского Театра оперетты под руководством хореографа Марианны Венекеи.

Выступая на пресс-конференции предваряющей концерт, Посол Венгрии в России Норберт Конкой отметил, что именно оперетта стала «визитной карточкой» Венгрии и является «важной частью венгерского культурного наследия».