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«Кальман оперетта гала»: концерт звезд Венгрии и России в Большом театре

Культура

Знаменитые арии из «Сильвы», «Фиалки Монмартра» и «Принцессы цирка» прозвучат в исполнении звезд оперетты Венгрии и России

Москва, 9 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  9 сентября в Большом театре в Москве состоится концерт «Кальман оперетта гала». Он посвящен творческому наследию выдающегося венгерского композитора, автора популярнейших оперетт «Сильва», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и других — Имре Кальмана. Режиссер концерта — директор будапештского Дворца искусств «Мупа» Чаба Каэль пригласил для выступления лучших артистов России и Венгрии. Знаменитые арии почитатели таланта венгерского маэстро услышат в исполнении Елены Гусевой, Андреа Рошта, Алексея Неклюдова, Гергея Бончера, Анатолия Фоканова, Андреаса Шагера. На прославленную сцену также поднимутся венгерский скрипач Криштоф Барати и его австрийская коллега Лидия Байч, танцоры будапештского Театра оперетты под руководством хореографа Марианны Венекеи.

Выступая на пресс-конференции предваряющей концерт, Посол Венгрии в России Норберт Конкой отметил, что именно оперетта стала «визитной карточкой» Венгрии и является «важной частью венгерского культурного наследия».

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Культурная хроника
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