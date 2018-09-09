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Концерт Егора Крида в Махачкале отменен из-за угроз

Культура

Представители лейбла Black Star в сообщении приносят свои извинения в связи с отменой концерта певца

Концерт Егора Крида в Махачкале отменен из-за угроз
Okras
Егор Крид

Махачкала, 9 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  Воскресное выступление певца Егора Крида в столице республики Дагестан Махачкале отменено из-за «неспокойной обстановки». Об этом 9 сентября сообщает Instagram лейбла Black Star.

Представители лейбла в сообщении приносят свои извинения в связи с отменой концерта певца.

Также представители лейбла Black Star отмечают, что организаторы концерта не хотят рисковать безопасностью людей, которые желают попасть на концерт исполнителя.

Причиной отмены концерта стал недавний пост Егора Крида в Instagram, в котором он раскритиковал дагестанского бойца смешанных стилей Хабиба Нурмагомедова про выступление рэперов HammAli & Navai в Дагестане.

Отметим, ранее в Дагестане был отменен концерт другого исполнителя лейбла Black Star — рэпера Doni.

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