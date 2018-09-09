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Умер английский актер Питер Бенсон

Культура

Питер Бенсон умер в Лондоне в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни

Лондон, 9 сентября 2018, 09:15 — REGNUM  Питер Бенсон умер в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни, 8 сентября сообщает BBC News.

О смерти Питера Бенсона изданию сообщил менеджер актера.

Английский актер Стивен Блэкли, снимавшийся с Бенсоном в сериале «Сердцебиение», отметил, что Питер Бенсон был талантливым, добрым и нежным человеком.

Питер Бенсон родился в 1943 году. За свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и сериалах. Российскому зрителю Бенсон известен по сериалам «Доктор Кто» и «Черная гадюка».

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