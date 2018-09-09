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Клип Баскова и Киркорова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки

Культура

В клипе в юмористическом ключе показано противостояние двух звезд и в их соперничестве за титул короля шоу-бизнеса

Клип Баскова и Киркорова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
Filmtechniker
Хлопушка-нумератор

Москва, 9 сентября 2018, 08:05 — REGNUM  Совместный клип Николая Баскова и Филипа Киркорова «Ибица», который был опубликован на популярном видеохостинге Youtube, набрал миллион просмотров за сутки.

Совместный клип Николая Баскова и Филипа Киркорова «Ибица», который был опубликован на популярном видеохостинге Youtube, набрал миллион просмотров за сутки.

В видеоклипе в юмористическом ключе показано противостояние двух звезд и в их соперничестве за титул короля шоу-бизнеса. Доходит даже до выяснения ими отношений грубой физической силой.

В клипе в качестве гостей снялись шоумен Гарик Харламов, певец Сергей Шнуров и телеведущий Андрей Малахов. Приглашенные звезды комментируют совеместное творчество Баскова и Киркорова и их отношения. К примеру, Шнуров с использованием ненормативной лексики утверждает, что они «не друзья».

Отметим, реакция в сети на видео «Ибица» неоднозначна. Кто-то считает видео веселым и смешным, несмотря на сцены насилия, присутствующие в нем, а кто-то, что это полная деградация и ступор отечественного шоу-бизнеса.

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Шоу-бизнес
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