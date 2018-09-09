Объявлен список победителей 75-го Венецианского кинофестиваля

Венеция, Италия, , 00:29 — REGNUM Главный приз 75-го Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва», получил мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Церемония награждения победителей конкурса состоялась вечером 8 сентября в зале Sala Grande в Венеции.

В чёрно-белой киноленте «Рома» рассказывается о жизни в Мехико в 1960-х годах. По словам самого режиссёра, картина является во многом автобиографичной и вдохновлена его воспоминаниями из детства. Фильм был снят для стриминговой платформы Netflix и стал первой подобной кинолентой в истории, получившей «Золотого льва».

Второй по значимости приз, гран-при жюри, получила картина «Фаворитка» грека Йоргоса Лантимоса. Лучшим режиссёром признан француз Жак Одиар за фильм «Сестры Братья». Братья Итан и Джоэл Коэны получили приз за лучший сценарий за фильм «Баллада Бастера Скраггса».

Награду за лучшую мужскую роль получил Уиллем Дефо, сыгравший Винсента Ван Гога в фильме «На пороге вечности», а за лучшую женскую роль — Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».

Приз Венецианского кинофестиваля достался и российской актрисе. Награду в секции «Горизонты» за главную женскую роль получила Наталия Кудряшова, сыгравшая в фильме «Человек, который удивил всех» режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.