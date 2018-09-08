В Молдавии открылся музыкальный фестиваль «Приглашает Мария Биешу»

Кишинёв, , 18:28 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «Приглашает Мария Биешу» стартовал в Молдавии, сообщает 8 сентября портал Sputnik.

Фестиваль открылся оперой Джузеппе Верди «Макбет».

"Опера Макбет — Это рассказ о нас: о мужчине, о женщине. На мой взгляд, это одна из самых сильных работ Верди. Здесь есть и искушение, и желание власти. Состав артистов очень сильный. Они приезжают на фестиваль уже подготовленными. Мне остается только направить», — рассказал режиссёр Андреа Баттистини.

В программе фестиваля семь спектаклей. Зрителям будут показаны «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Кармен», «Богема», «Тайная страсть», «Лебединое озеро». В постановках принимают участие артисты из 10 стран. Среди участников будут как звёзды мировой оперы, так и дебютанты молдавского балета.

Также анонсировано участие перуанского тенора Хуана Диего Флореса, которого на мировой сцене прозвали «золотым мальчиком».

Напомним, что фестиваль «Приглашает Мария Биешу» проводится в Кишенёве с 1990 года. Он был учреждён примадонной Национальной оперы Марией Биешу. Фестиваль даёт возможность приобщить зрителей к классической музыке и балету. В этом году фестиваль проводится в 26-й раз.