Зураб Церетели передал в дар театру в Тбилиси скульптуру Грибоедова

Тбилиси, , 17:50 — REGNUM Скульптуру русского поэта, драматурга и дипломата А. С. Грибоедова подарил Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Грибоедова знаменитый скульптор Зураб Церетели. Об этом сообщил 7 сентября на четвертой страновой конференции российских соотечественников Грузии генеральный директор Тбилисского драматического театра Николай Свентицкий.

По словам Свентицкого, Церетели работал над скульптурой два года, работа уже завершена. В данный момент ведутся переговоры касательно транспортировки памятника из Москвы в Тбилиси. В театре планируют установить скульптуру в центральном фойе.

Напомним, что Тбилисский русский драматический театр был основан в 1845 году. Имя Александра Грибоедова присвоено театру в 1934 году. Театр имени Грибоедова лауреат международных театральных фестивалей и конкурсов. Это самый посещаемый театр в Грузии. Кроме того, театр является традиционным лидером среди театров в Грузии по количеству ежегодных гастрольных поездок в старнах ближнего и дальнего зарубежья.