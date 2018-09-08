В Музеях Кремля проходит выставка ювелирного дома Bvlgari

Москва, , 15:55 — REGNUM В Колокольне Ивана Великого и в Патриаршем дворце Московского Кремля проходит ретроспективная выставка ювелирного дома Bvlgari «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей». 500 роскошных изделий из серебра, золота и платины с уникальными драгоценными камнями «расскажут» об 130-летней истории знаменитого итальянского дома, о том, как со временем, политическими и экономическими обстоятельствами менялись вкусы и возможности общества. Одно из главных достоинств этой экспозиции, что это не абстрактная богатейшая коллекция — каждая вещь «окрашена» той или иной знаменитой личностью. Здесь можно будет увидеть ювелирные предпочтения Элизабет Тейлор, Анны Маньяни, Джины Лоллобриджиды, Аниты Экберг, испанской инфанты Беатрисы и многих других. Московская выставка является самой большой за новейшую историю ювелирного дома Bvlgari.

Экспозиция будет открыта до 13 января.

Интересно, что организаторы предлагают специальную программу для детей.