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Кинофестиваль в Венеции готовится огласить список фильмов-победителей

Культура

В основном конкурсе в этом году прелставлена 21 картина

Кинофестиваль в Венеции готовится огласить список фильмов-победителей
Runner1616
Кинопленка

Венеция, Италия, 8 сентября 2018, 15:05 — REGNUM  Победителей основной конкурсной программы объявит сегодня, 8 сентября, 75-й международный Венецианский кинофестиваль, сообщается на сайте мероприятия.

Как отмечают кинокритики, конкурс в этом году получился очень сильным, поэтому определение победителей станет для жюри нелёгкой задачей.

В основной конкурс в этом году вошла 21 картина. Главными фаворитами чаще всего называют фильмы «Рим» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона, «Соловей» австралийки Дженнифер Кент и «Фаворитка» уроженца Греции Йоргоса Лантимоса.

В жюри венецианского фестиваля вошли режиссёр Гильермо дель Торо, победитель фестиваля прошлого года, актёр Кристофер Вальц, актриса Наоми Уоттс, режиссёр Паоло Дженовезе и другие кинодеятели.

Победители будут названы на церемонии закрытия кинофестиваля, которая состоится вечером 8 сентября.

Напомним, что ранее на венецианском кинофестивале был назван фильм, получивший приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Этого приза удостоился фильм «Закат» венгерского режиссера Ласло Немеша.

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