В 15 городах России пройдет Фестиваль кино о новой культуре Beat Weekend

Москва, , 14:36 — REGNUM В сентябре и октябре в 15 российских городах пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Фильмы, посвященные актуальным явлениям из мира музыки, современного искусства, уличной культуры, спорта, технологий, будут демонстрироваться в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Москве, Владивостоке, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде и других городах. Главная составляющая этого форума это продолжительные и жаркие дискуссии зрителей, преимущественно молодежи, с создателями и кураторами картин. Предметами пристального рассмотрения станут в 2018 году документальные ленты «Баския: взрыв реальности», «Матанги/Майя/M.I.A.», «Depeche Mode: 101″, «Skate Kitchen», «Социальные животные» и «Слово — закон».

Beat Film Festival основан Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой в 2010 году.