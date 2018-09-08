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В 15 городах России пройдет Фестиваль кино о новой культуре Beat Weekend

Культура

Главная особенность форума – горячие дискуссии молодых зрителей и создателей фильмов

Москва, 8 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  В сентябре и октябре в 15 российских городах пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Фильмы, посвященные актуальным явлениям из мира музыки, современного искусства, уличной культуры, спорта, технологий, будут демонстрироваться в Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Москве, Владивостоке, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде и других городах. Главная составляющая этого форума это продолжительные и жаркие дискуссии зрителей, преимущественно молодежи, с создателями и кураторами картин. Предметами пристального рассмотрения станут в 2018 году документальные ленты «Баския: взрыв реальности», «Матанги/Майя/M.I.A.», «Depeche Mode: 101″, «Skate Kitchen», «Социальные животные» и «Слово — закон».

Beat Film Festival основан Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой в 2010 году.

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Культурная хроника
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