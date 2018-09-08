Суббота, 8 Сентября 2018 года
15:42:50 МСК

В Иваново пройдет Первый фестиваль телесериалов «Пилот»

Культура

Президентом фестиваля стал режиссер и продюсер Валерий Тодоровский

Иваново, 8 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  С 12 по 15 сентября в Иваново пройдет первый российский фестиваль телесериалов «Пилот». Идея проведения смотра, пожалуй, самого востребованного телевизионного жара современности давно витала в воздухе. Сериалы время от времени входили в программу различных форумов, например, «Движения», но самостоятельным фестивальным продуктом станут в России впервые. В январе 2018 года после обращения временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского «Пилот» был поддержан Премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президентом нового масштабного кинофестиваля стал известный режиссер и продюсер Валерий Тодоровский. Всего за награды в пяти традиционных номинациях поборются 20 телесериалов. Среди них «90-е. Весело и громко», «Вампиры», «Ворона», «Драйв», «Министерство», «Русалки», «Хор», «На краю», «Офис», «Свадьбы и разводы», «Учителя», «Содержанки» и другие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить