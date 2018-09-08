В Иваново пройдет Первый фестиваль телесериалов «Пилот»

Иваново, , 14:05 — REGNUM С 12 по 15 сентября в Иваново пройдет первый российский фестиваль телесериалов «Пилот». Идея проведения смотра, пожалуй, самого востребованного телевизионного жара современности давно витала в воздухе. Сериалы время от времени входили в программу различных форумов, например, «Движения», но самостоятельным фестивальным продуктом станут в России впервые. В январе 2018 года после обращения временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского «Пилот» был поддержан Премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президентом нового масштабного кинофестиваля стал известный режиссер и продюсер Валерий Тодоровский. Всего за награды в пяти традиционных номинациях поборются 20 телесериалов. Среди них «90-е. Весело и громко», «Вампиры», «Ворона», «Драйв», «Министерство», «Русалки», «Хор», «На краю», «Офис», «Свадьбы и разводы», «Учителя», «Содержанки» и другие.