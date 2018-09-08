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В Парке Горького в Москве пройдет фестиваль нетрадиционной музыки Fields

Культура

На празднике музыканты будут стирать границы между стилями и жанрами

В Парке Горького в Москве пройдет фестиваль нетрадиционной музыки Fields
Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР
Музыканты

Москва, 8 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  9 сентября в Парке Горького в Москве пройдет один из самых необычных фестивалей осени — Fields. Как отмечается в релизе организаторов, это музыкальное действо будет «стирать границы — географические, стилистические, культурные и субкультурные». Зрители — поклонники нетрадиционных стилей и жанров — смогут услышать фолк через призму рейва, тяжелый рок на игрушечных инструментах, техно на колоссальной ударной установке из 60 барабанов в исполнении профессора РАН, исследователя жидких кристаллов Алексея Бобровского, электро чааби от египетского музыканта Ислам Чипси, и, конечно, нью-эйдж 21-го века от неподражаемого 74-летнего американского исполнителя Laraaji.

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Культурная хроника
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