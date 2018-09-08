В Парке Горького в Москве пройдет фестиваль нетрадиционной музыки Fields

Москва, , 13:13 — REGNUM 9 сентября в Парке Горького в Москве пройдет один из самых необычных фестивалей осени — Fields. Как отмечается в релизе организаторов, это музыкальное действо будет «стирать границы — географические, стилистические, культурные и субкультурные». Зрители — поклонники нетрадиционных стилей и жанров — смогут услышать фолк через призму рейва, тяжелый рок на игрушечных инструментах, техно на колоссальной ударной установке из 60 барабанов в исполнении профессора РАН, исследователя жидких кристаллов Алексея Бобровского, электро чааби от египетского музыканта Ислам Чипси, и, конечно, нью-эйдж 21-го века от неподражаемого 74-летнего американского исполнителя Laraaji.