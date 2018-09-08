Книжная ярмарка в Москве презентует последние романы известных писателей

Москва, , 12:00 — REGNUM В День города (8−9 сентября) на Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая продолжает свое работу на ВДНХ, ожидается оживление: многие любители литературы по традиции запланировали эти выходные для посещения ярмарки. Особенностью форума этого года можно считать то, что ажиотаж происходит не у книжных прилавков, куда около 300 издательств из 25 стран выложили свои новинки, а больше в зонах общения авторов со своими почитателями. И это оправдано. Так 8 сентября на площадках «Книги в городе», «Первый микрофон», «Литературная гостиная» и «Детская сцена» пройдут несколько крайне интересных встреч. Признанная Европейским обществом научной фантастики как лучший писатель Анна Старобинец представит переиздание тетралогии «Зверский детектив» и впервые прочтет на публике отрывки из неизданной части «Щипач». Писатель и сценарист Павел Басинский и режиссер Авдотья Смирнова расскажут о работе над фильмом «История одного назначения» по биографии Льва Толстого. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объяснит широкой публике, почему его видение политических событий и размышления о дне насущном вошли в книгу «Особое мнение». Многочисленные поклонники творчества прекрасного фантаста Сергея Лукьяненко должны собраться у стендов издательства «ЭКСМО» на встречу с писателем и его новым романом «Владыка». Также состоятся авторские презентации Дины Рубиной («Рябиновый клин»), Бернара Вебера («Империя Ангелов»), Костантино Д`Орацио («Таинственный Леонардо» и «Таинственный Рафаэль»). А всего на выставке запланировано проведение более 300 мероприятий.