Деятели культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение» в Израиле

Тель-Авив, , 10:55 — REGNUM Обращение с призывом бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле опубликовала 7 сентября газета The Gardian.

Документ подписали более 140 деятелей культуры, в том числе и такие знаменитости, как: Роджер Уотерс — один из основателей Pink Floyd, британский композитор Брайан Ино, победители и участники конкурса «Евровидение» прошлых лет и многие другие.

Деятели культуры призывают бойкотировать конкурс «Евровидение», который в 2019 году будет проводиться в Израиле. В обращении говорится, что не должно быть никакой поддержки государству, которое нарушает основные права человека в Палестине.

В заявлении деятели культуры напоминают о том, что «14 мая, через несколько дней после победы Израиля на «Евровидении», израильская армия убила 62 безоружных палестинца в Газе, среди которых были шестеро детей, а сотни человек были ранены».

В связи с этим деятели культуры требуют, чтобы музыкальный конкурс должен быть отменён в Израиле, его следует перенести в другую страну, где меньше нарушаются права человека.

Напомним, что музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году выиграла артистка из Израиля Нетта Барзилай, теперь, по правилам конкурса, в следующем году право его проведения получил Израиль.

Также напомним, что в самом государстве Израиль некоторые религиозные деятели и члены правительства тоже требуют отмены музыкального конкурса, так как его проведение приведёт к «массовому осквернению субботы», поскольку в этот день верующим в Израиле предписано воздерживаться от любой работы.