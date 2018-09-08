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Пол Маккартни выпустил новый альбом впервые за пять лет

Культура

На альбоме представлены 14 композиции

Лондон, 8 сентября 2018, 04:34 — REGNUM  Британский музыкант и экс-участник группы Beatles Пол Маккартни выпустил 17-й сольный альбом под названием Egypt Station, сообщает официальный сайт артиста.

В альбоме 14 композиции, в числе которых есть ранее издававшиеся песни Маккартни. По словам музыканта, альбом был скомпонован таким образом, чтобы создать у слушателя эффект путешествия. Отмечается, что этот альбом стал первым для Маккартни после пятилетнего перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа певица Земфира заявила о намерениях записать новый альбом, так как ее утомили «живые» выступления на концертах. О сроках выхода нового альбома певица не сообщила.

Читайте ранее в этом сюжете: «Надоели концерты»: Земфира собралась записывать альбом

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