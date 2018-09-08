Суд отклонил жалобы на «Яндекс» за пиратский контент

Москва, , 02:37 — REGNUM Мосгорсуд отклонил частные жалобы против «Яндекса» по блокировке пиратского контента российских телеканалов на сервисе «Яндекс.Видео», сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что жалобы от телеканалов 2×2, ТВ4 и ООО «Парнас медиа» были оставлены без удовлетворения. Еще одна жалоба, поступившая от телеканала ТНТ, еще не рассмотрена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Роскомнадзор постановил заблокировать ссылки на пиратский контент, размещенный на «Яндекс.Видео», в течение трех суток. Ранее, 24 августа, Мосгорсуд обязал сервис убрать все ссылки на пиратские копии сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа».

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