В Москву привезли японское изобразительное искусство Эдо: фоторепортаж

Москва, , 08:11 — REGNUM В Пушкинском музее города Москвы открылась первая часть экспозиции «Изобразительное искусство эпохи Эдо»: событие обещает стать главным художественным мероприятием в рамках года Японии в России — 2018. На выставке будет представлено более 120 работ мастеров традиционных японских художественных школ, чье творчество дополнят произведения из российских музеев, в частности, живопись из ГМИИ им. А.С. Пушкина и гравюра из Музея Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вниманию российской публике впервые будет представлена вся палитра художественных течений японского искусства XVII—XIX веков, куда входят произведения художников школы Кано, Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё, укиё-э. Две работы из коллекции японских мастеров обладают статусом «национальное сокровище», десять имеют статус «особо ценный культурный объект» и ещё пять — статус «особо ценный предмет искусства».

«Здесь будут вещи действительно уникальные, художники, которых мы не видели и даже не слышали о них. К сожалению, в наших музеях практически нет японской живописи. Только в Музее Востока есть очень хорошая, но небольшая коллекция, и мы её тоже включим в экспозицию», — заявила куратор проекта, ведущий научный сотрудник отдела графики Айнура Юсупова.

Культура эпохи Эдо (1603−1868) связана с окончанием длительного периода междоусобных войн, после которых власть в Японии перешла в руки клана Токугава, правившего страной на протяжении 250 лет. Это время ознаменовано активным развитием традиционных ремёсел в Японии и бурным строительством городов. Тогда центром Японии фактически стал город Эдо, где сформировалось городское сословие ремесленников и купцов, явившихся одними из законодателей художественных вкусов эпохи.

Выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» состоит из двух частей: первая экспозиция, открывшаяся 4 сентября, в последний день месяца сменится презентацией других работ, которая продлится в столице по 28 октября. Это связано с хрупкостью японской живописи на шелковой бумаге, так как такие экспонаты редко покидают свои привычные места.

Как сообщало ИА REGNUM, около 135 работ выдающихся японских мастеров эпохи Эдо можно будет увидеть в сентябре в Пушкинском музее в Москве.

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