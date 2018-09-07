В Узбекистане запретили клип, противоречащий традиционным ценностям

Ташкент, , 18:17 — REGNUM Художественный совет государственного учреждения «Узбекконцерт» запретил некоторые музыкальные клипы для показа на телевидении, в том числе из-за противоречия традиционным ценностям, сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства.

Совещание совета, в ходе которого было рассмотрено 18 клипов, состоялось 5 сентября. Многие клипы были допущены для показа при условии некоторых исправлений.

Клип «Бале бале» певицы Наргизы Кенжаевой был запрещен, так как в нем содержатся образы, полностью противоречащие традиционным ценностям.

Отметим, власти в Узбекистане стремятся сохранить традиционные ценности в жизни общества. Например, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно призывал умерить помпезность свадебных торжеств и других праздников.

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