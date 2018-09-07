«Учреждение впечатляет»: в Ульяновске открыли центр компетенций

Ульяновск, , 17:46 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 7 сентября, состоялось открытие межрегионального центра компетенций, в котором реализуются перспективные направления подготовки в сфере транспорта и логистики в стране. В церемонии открытия приняла участие заместитель министра просвещения России Ирина Потехина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Высокий гость ознакомилась с инфраструктурой МЦК и провела встречу с призёрами и участниками чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Межрегиональный центр компетенций создан на базе ульяновского авиационного колледжа. Он включает в себя два структурных подразделения — тренировочные полигоны и учебный центр. МЦК охватывает три ключевых направления подготовки кадров — авиация, легковые и грузовые автомобили, а также эксплуатация сельскохозяйственной техники.

«Учреждение впечатляет. Это площадка, куда могут приходить и знакомиться с самыми востребованными, перспективными специальностями на современном оборудовании и школьники, и ребята из других профессиональных учебных заведений. Самое главное, что по самим учащимся видно, насколько они ждали открытия этого центра. Они будут получать образование самого высокого уровня», — сказала Ирина Потехина.

На создание МЦК за 2016−2017 годы выделено более 600 млн рублей из областного и федерального бюджетов, из которых 400,5 млн рублей — из региональной казны. Мероприятия проводились поэтапно. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, была проделана «грандиозная работа»: отремонтированы учебные помещения, закуплено современное оборудование «в соответствии с мировыми стандартами», появилось общежитие.

«Отрадно, что организаторы федерального конкурса оценили заявку от региона, и наша площадка стала одной из семи в стране. На территории Ульяновской области работают 10 крупных высокотехнологичных промышленных предприятий. Им необходимы профессиональные инженерные кадры, и мы для этого перестраиваем систему подготовки специалистов. Здесь уже внедрены федеральные государственные образовательные стандарты СПО, ведётся обучение по специальностям из списка топ-50 востребованных и перспективных профессий, создается партнерская сеть из более 75 профильных учреждений из 36 субъектов РФ», — сказал Сергей Морозов.

В настоящее время в колледже учатся порядка 1500 студентов, из которых по специальностям МЦК — 650.

Кроме того, данное учреждение является площадкой для подготовки региональной сборной и команд из других субъектов РФ к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы», в том числе к международному чемпионату в Казани в 2019 году. Здесь второй год подряд проводятся отборочные соревнования на право участия в финале национального чемпионата.

«В этом году состязания проходили в мае и собрали 150 человек из 69 регионов страны. Победители принимали участие в финале в Южно-Сахалинске. Наша сборная вернулась с успешным результатом. Из шести ульяновцев трое стали призерами, а один отмечен медалью за профессионализм. Ребята готовились как раз на площадках МЦК, в той образовательной среде, где созданы лучшие условия», — рассказала министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.