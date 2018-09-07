Новгородские фестивали включат в общероссийский проект Года театра

Великий Новгород, , 17:36 — REGNUM Новгородские международные театральные фестивали — в частности, фестиваль «Царь-сказка» — будут включены в общероссийский проект Года театра. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 сентября, в Великом Новгороде заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«У нас будут большие театральные фестивали, и Новгород обязательно будет в этом принимать участие, потому что здесь большие театральные фестивали есть. Это и фестиваль детских театров («Царь-сказка» — ИА REGNUM), который уже завоевал признание на российском и международном уровне. И обязательно эти проекты будут включены в общероссийский проект года театра», — заявила Голодец.

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Напомним, ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин пообещал поддержку на региональном уровне международному театральному фестивалю «Царь-сказка», который муниципальный театр «Малый» проводит в Великом Новгороде с 1992 года. В 2019 году фестиваль «Царь-сказка» состоится в 15-й раз, за эти годы фестиваль стал одним из ведущих событий в культурной жизни Новгородской области, представив постановки более 150 театров России и зарубежья.

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