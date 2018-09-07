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«Город важных дел»: ВДНХ отметит день рождения столицы добрыми поступками

Культура

В День города на ВДНХ откроется семь зон для детей

«Город важных дел»: ВДНХ отметит день рождения столицы добрыми поступками
Nickolas Titkov
ВДНХ. Фонтан Дружба народов

ВДНХ, Москва, 7 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  8 и 9 сентября на территории ВДНХ в Москве откроется «Город важных дел». По замыслу устроителей, это будут площадка, где дети научатся совершать добрые поступки. Всего на пространстве выставки «заработают» семь районов, каждый со своим функционалом. Где-то можно будет узнать как найти новых друзей, где-то познакомится в с известными московскими меценатами прошлого, где-то записаться в волонтеры. А рядом с фонтаном «Дружба народов» будет разбит большой детский городок с запутанным лабиринтом, с комнатой мыльных пузырей, зоной познавательные игры.

Около другого знаменитого фонтана — «Каменный цветок» — расположится «Магазин любимых вещей», где можно будет приобрести игрушки, сделанные ребятами из благотворительных фондов и организаций.

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Культурная хроника
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