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В День города в Москве будет заложен Парк русского языка

Культура

По инициативе и на территории Института русского языка им. А. С. Пушкина студенты и преподаватели заложат Парк русского языка

Москва, 7 сентября 2018, 16:36 — REGNUM  8 сентября на территории Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина на улице Академика Волгина в Москве будет заложен Парк русского языка.

Инициатива создания нового для столицы и литературного сообщества явления принадлежит ректору института Маргарите Русецкой. В этот день преподаватели и студенты вуза высадят аллею из растений, воспетых в русской классической литературе: ежегодно она будет пополняться новыми кустами и деревьями 6 июня в День русского языка.

Также будут разбиты «литературный бульвар» с беседкой для книгообмена и проведения литературных гостиных и книжных ярмарок, лабиринт из живой изгороди с интерактивными модулями для обучения русскому языку, чтению и проведения квестов. Открытые лекции в парке будут читать преподаватели русского языка и литературы Института Пушкина и партнёры вуза.

И, конечно, в парке планируется проводить праздники, посвящённые изучению и сохранению русского языка — День русского языка, День родного языка, День грамотности, а также мероприятия в честь русских писателей и поэтов, образовательные программы для школьников.

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Культурная хроника
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