Турция примет участие в фестивале мусульманского кино в Казани

Казань, , 21:52 — REGNUM В Казани проходит 14 Международный фестиваль мусульманского кино. Жюри фестиваля составляют прославленные режиссеры этого жанра. Среди них — турецкий мастер Мустафа Кара, являющийся также соорганизатором форума. В числе почетных гостей фестиваля — Сердар Гёкхан, Эрган Куюджу и Шукру Бабаджан. Как сообщает турецкий новостной портал TRT Haber, в конкурсной программе фестиваля представлено 7 картин из Турции. Их авторы — молодые, подающие надежды режиссеры. На открытии фестиваля Мустафа Кара сказал, что Казань, богатая разнообразием пересекающейся в ней культур и обладающая весомым багажом истории, является идеальным местом для проведения международного фестиваля мусульманского кино.

Фестиваль подведет итоги 10 сентября.