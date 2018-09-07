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Турция примет участие в фестивале мусульманского кино в Казани

Культура

В числе работ, представленных на открывшемся 5 сентября Международном кинофестивале в Казани, 7 работ турецких режиссеров

Турция примет участие в фестивале мусульманского кино в Казани
Иллюстрация: Tatar-congress.org
Красная ковровая дорожка фестиваля мусульманского кино

Казань, 7 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  В Казани проходит 14 Международный фестиваль мусульманского кино. Жюри фестиваля составляют прославленные режиссеры этого жанра. Среди них — турецкий мастер Мустафа Кара, являющийся также соорганизатором форума. В числе почетных гостей фестиваля — Сердар Гёкхан, Эрган Куюджу и Шукру Бабаджан. Как сообщает турецкий новостной портал TRT Haber, в конкурсной программе фестиваля представлено 7 картин из Турции. Их авторы — молодые, подающие надежды режиссеры. На открытии фестиваля Мустафа Кара сказал, что Казань, богатая разнообразием пересекающейся в ней культур и обладающая весомым багажом истории, является идеальным местом для проведения международного фестиваля мусульманского кино.

Фестиваль подведет итоги 10 сентября.

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