В Италии нашли полную золота амфору времен Римской республики

Комо, Италия, , 15:45 — REGNUM В итальянском Комо во время проведения раскопок в историческом центре города была обнаружена полная золотых монет амфора времен Римской республики, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 сентября.

В амфоре были обнаружены более 300 прекрасно сохранившихся монет, их общая стоимость измеряется миллионами евро.

Эксперты пока затрудняются определить точный возраст амфоры и монет: скорее всего, они были сделаны за два века до Рождества Христова, а возможно, и раньше.

Данная амфора — одна из самых ценных археологических находок за всю историю раскопок в Комо, рассказали местным журналистам эксперты.