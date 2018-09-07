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В Италии нашли полную золота амфору времен Римской республики

Культура

Общая стоимость амфоры и монет исчисляется миллионами евро

Комо, Италия, 7 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  В итальянском Комо во время проведения раскопок в историческом центре города была обнаружена полная золотых монет амфора времен Римской республики, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 сентября.

В амфоре были обнаружены более 300 прекрасно сохранившихся монет, их общая стоимость измеряется миллионами евро.

Эксперты пока затрудняются определить точный возраст амфоры и монет: скорее всего, они были сделаны за два века до Рождества Христова, а возможно, и раньше.

Данная амфора — одна из самых ценных археологических находок за всю историю раскопок в Комо, рассказали местным журналистам эксперты.

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Археология
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