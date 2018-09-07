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В Петербурге открывается фестиваль кино о граффити и стрит-арте

Культура

Расписать можно все, даже поезд на полном ходу, — считают профессиональные граффити-художники

Санкт-Петербург, 7 сентября 2018, 15:44 — REGNUM  7 сентября в Санкт-Петербурге открывается Первый международный фестиваль документального некоммерческого кино StreetDoc. В его программе фильмы, снятые на любые носители, рассказывающие об истории и становлении нового вида искусства, о различных его направлениях. Свои работы на кинофестиваль представили режиссеры Германии, Италии, России, Украины, Франции и Чехии.

Фестиваль проходит в рамках биеннале «Артмоссфера». Организаторы — Институт исследования стрит-арта — обещают, что зрители в полной мере увидят и услышат голос улиц.

Критики выделяют фильм немецкого режиссера Бьорна Бирга «Unlike U». Она посвящена нелегким творческим будням берлинских граффити-художников, специализирующимся на покраске поездов и трамваев. Это считается экстремальным направлением в стрит-арте.

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Культурная хроника
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