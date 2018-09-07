В Узбекистане состоялась научная конференция об искусстве маком

Ташкент, , 15:44 — REGNUM В узбекистанском городе Шахрисабзе состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная роли искусства маком, сообщает 7 сентября издание Kun. uz со ссылкой на Государственный комитет республики по развитию туризма.

Конференция прошла в рамках международного форума искусств маком. На конференции выступили докладчики из Азербайджана, Германии, Египта, Италии, Казахстана, Китая и других стран.

Участники конференции обсудили такие темы, как «Макомы — звуковой образ цивилизации Маверранахра» и «Сахибкиран Амир Темур и маком».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл международный форум искусств маком. Форум собрал 300 человек из 73 стран мира.

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