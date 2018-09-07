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Панин прокомментировал свое намерение уехать из России

Культура

Реальная персона актера не имеет ничего общего с тем образом, который ему создали СМИ

Москва, 7 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  Скандально известный российский киноактер Алексей Панин прокомментировал 7 сентября в эфире радио «Комсомольская правда» появившиеся сообщения о своей эмиграции.

По словам артиста, невозможно объяснить слухи о его переезде за границу. Панин отметил, что его реальная персона не имеет ничего общего с тем образом, который ему создали СМИ.

«Я никакого отношения к тому Алексею Панину не имею. И про ваши истории, скандалы, жизнь вашу интернетную, СМИ, я ничего не знаю. Я в данный момент дома, готовлю завтрак», — сообщил актер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем Instagram Панин назвал граждан России «умственно ограниченными» и заявил о желании эмигрировать.

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