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В Костромской области отремонтируют два дома культуры

Культура

На ремонт планируют потратить 1,1 миллион рублей

Шарья, Костромская область, 7 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  В Шарьинском районе Костромской области отремонтируют два дома культуры, сообщает областное телевидение «Русь». На эти цели в рамках программы «Местный дом культуры» планируется потратить 1,1 миллион рублей.

В Зебляковском доме культуры обещают обновить материально-техническую базу, в Николо-Шанге — отремонтировать стены, полы и потолки в зрительном зале.

Все ремонтные работы планируют завершить до конца сентября текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали построить новый дом культуры на 150 мест в селе Минское Костромского района.

На строительство здания будет потрачено около 23,5 миллионов рублей: 19 миллионов из федерального бюджета и около 4,5 миллиона из областного и местного бюджетов.

Строительство планируется завершить к концу текущего года, а открытие провести в 2019 году.

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Развитие инфраструктуры учреждений культуры
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