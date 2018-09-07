В Лондоне скончалась актриса из шоу Бенни Хилла Лиз Фрайзер

Лондон, , 15:16 — REGNUM Британская актриса Лиз Фрайзер скончалась 6 сентября 2018 года в одной из больниц Лондона в возрасте 88 лет. Об этом 7 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1038001663464890368

Британские зрители хорошо знали её по роли обворожительной блондинки в сериале «Так держать!», шоу было популярно в Великобритании в 60-х годах XX века. Британское Twitter-сообщество комедийных актёров написало: «Было очень грустно узнать, что прекрасная Лиз Фрайзер умерла. Она была восхитительна».

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Впервые на экране Фрайзер появилась в 1955 году в фильме «Хватай и беги». В 1959 году актриса была удостоена премии BAFTA. Примерно в этот же период она появилась в комедийных шоу Бенни Хилла.

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