В Чебоксарах отреставрируют дом, где родился Чапаев

Чебоксары, , 15:06 — REGNUM В столице Чувашии отреставрируют дом, где родился и жил легендарный герой гражданской войны Василий Чапаев. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Электронный аукцион объявил чувашский национальный музей минкультуры республики. Победитель конкурса должен будет отреставрировать в Чебоксарах объект культурного наследия «Дом, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев».

Начальная стоимость контракта составляет 2 867 112, 29 рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета (2 123 205,33 рублей) и республиканской казны (743 906,96 рублей).

«Цель реставрации — полное восстановление постройки, как фасадов, так и интерьеров дома, максимальное сохранение подлинного материала без снижения работоспособности сруба, без изменения исторического облика.

Объект реставрации — одноэтажный, прямоугольный в плане дом 9,3 м на 5,57 м, состоящий из прямоугольного сруба (четырехстенок) основного объема и прирубленных сеней с открытым крыльцом… Двери простые плотницкие. Большая русская печь не действующая, выполнена как макет, является частью экспозиции дома-музея. В сенях устроена деревянная лестница для доступа на чердак, где продолжается экспозиция музея», — говорится в документации.

Планируется, что объект будет отреставрирован к 10 декабря 2018 года.

Напомним, Василий Чапаев родился в чебоксарской деревне Будайка. В настоящее время в мемориальном доме, где родился герой гражданской войны, воссоздан интерьер русской крестьянской избы конца XIX в., использованы подлинные предметы быта, утвари, принадлежавшие родственникам Чапаева из деревень Будайка и Гремячево.