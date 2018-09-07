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Театры мира представят в Москве в День города грандиозную Уличную программу

Культура

Манежная площадь и Лужники станут центрами масштабной театральной феерии

Театры мира представят в Москве в День города грандиозную Уличную программу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День города. Москва

Москва, 7 сентября 2018, 14:29 — REGNUM  8 и 9 сентября, во время празднования Дня города, Международный театральный фестиваль имени Чеховапредставит в Москве грандиозную Уличную программу. На Манежной площади и на концертных площадках в Лужниках разразится веселая театральная феерия. Знаменитые артисты из Испании, Франции, Тайваня, Южной Кореи, Великобритании, Бразилии, Германии и России покажут 54 зажигательных спектакля. Будет все — десятиметровые управляемые драконы (испанский театр «Фура дель Бауш», высотные барабанщики («Транс-экспресс» из Франции), сплав медитации и гимнастики тайчи (тайваньский коллектив «Ю»), пиротехническое шоу «Огонь моря» (испанский театр «Ксаркс»). А также клоуны, эквилибристы, духовые оркестры, танцующие музы, певцы всех стилей и направлений.

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Культурная хроника
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