Театры мира представят в Москве в День города грандиозную Уличную программу

Москва, , 14:29 — REGNUM 8 и 9 сентября, во время празднования Дня города, Международный театральный фестиваль имени Чеховапредставит в Москве грандиозную Уличную программу. На Манежной площади и на концертных площадках в Лужниках разразится веселая театральная феерия. Знаменитые артисты из Испании, Франции, Тайваня, Южной Кореи, Великобритании, Бразилии, Германии и России покажут 54 зажигательных спектакля. Будет все — десятиметровые управляемые драконы (испанский театр «Фура дель Бауш», высотные барабанщики («Транс-экспресс» из Франции), сплав медитации и гимнастики тайчи (тайваньский коллектив «Ю»), пиротехническое шоу «Огонь моря» (испанский театр «Ксаркс»). А также клоуны, эквилибристы, духовые оркестры, танцующие музы, певцы всех стилей и направлений.