«В будущее возьмут не всех»: выставка Кабаковых в Новой Третьяковке

Москва, , 13:53 — REGNUM В здании Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве (Новая Третьяковка) открылась большая ретроспектива работ одних из основателей русского концептуализма Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех». Одна из самых масштабных выставок художников проделала путь в Москву от лондонской галереи «Тейт Модерн» через санкт-петербургский Эрмитаж. И везде она была немного разной, так как, по мнению Эмилии Кабаковой, и менталитет жителей этих городов значительно разнится. Среди работ уже признанных художественной общественностью, есть и инсталляции ранее не известные широкой публике, например, интереснейшая композиция «Пустой музей». А всего поклонники современного искусства увидят более 100 живописных, графических работ, макеты произведений, знаменитые на весь мир инсталляции. Среди них «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985) и «Лабиринт. Альбом моей матери» (1990).

Как сообщалось ранее, Кабаковы передали в дар Третьяковке свою мастерскую на Сретенском бульваре. В ней планируется открыть музей московского концептуализма. Три работы известных художников, также подаренные галерее, будут размещены