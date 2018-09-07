Фильм «Салют-7» завоевал гран-при кинофестиваля «Золотой Феникс»

Смоленск, , 12:51 — REGNUM В Смоленске подвели итоги кинофестиваля «Золотой Феникс». Особенность этого киносмотра в том, что на нем были представлены только фильмы, снятые актерами в качестве режиссеров. Авторитетное жюри — Наталья Гвоздикова, Аристарх Ливанов, Александр Голобородько, Наталья Варлей и Владимир Грамматиков — присудило Гран-при фестиваля картине Клима Шипенко «Салют-7». Лучшим дебютом признан фильм Константина Хабенского «Собибор». Всего в конкурсе приняло участие 14 работ. Среди них критики также отмечают «Жили-были» Эдуарда Парри, «Сын» Славы Росса, «Дядя Саша» Александра Гордона.

Победитель фестиваля получил красивый и дорогой приз — золотую птицу с бриллиантами, рубинами и сапфирами, изготовленую мастерами знаменитого ювелирного предприятия «ПО «Кристалл» по эскизу смоленского художника Алексея Довганя.