Представитель Бабкиной не стал комментировать отчет о конфликте интересов

Москва, , 10:48 — REGNUM Заявление российского отделения организации Transparency International о том, что у народной артистки Надежды Бабкиной существует конфликт интересов в связи с ее деятельностью, отказался комментировать ее пресс-атташе Константин Филиппов. Об этом сообщает 7 сентября РИА Новости.

Пресс-атташе народной артистки и театра «Русская песня» в ответ на вопрос об утверждениях некоммерческой организации заявил, что комментировать информацию не будет. Ранее российское отделение НПО Transparency International выявило «круговой конфликт интересов» в вопросе организации выступлений театра Бабкиной.

Напомним, в отчете организации сообщается, что Бабкина заключала со своим театром договоры на выступления на общую сумму в 6,97 млн рублей. При этом комиссия Мосгордумы, в которой заседает Бабкина, по данным отчета, курирует вопросы реализации билетов на указанные театральные мероприятия.

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