Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:27:35 МСК

Певица Валерия стала народной артисткой Кабардино-Балкарии

Культура

Почетное звание присвоено ей ко Дню республики

Нальчик, 7 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Народная артистка России Валерия стала еще и народной артисткой Кабардино-Балкарии. Это звание было присвоено ей 6 сентября указом главы республики Юрия Кокова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региона.

«За большие заслуги в области музыкального искусства присвоить почетное звание «народный артист Кабардино-Балкарской Республики» Перфиловой Валерии Юрьевне — артистке-вокалистке», — говорится в тексте указа.

О присвоении почетного звания было объявлено на концерте, посвященном Дню государственности Кабардино-Балкарии, в котором приняла участие популярная певица. Состоялась и личная встреча главы субъекта с Валерией и ее продюсером и мужем Иосифом Пригожиным. На ней Юрий Коков поблагодарил певицу за ее творчество и отметил, что ее всегда ждут в республике.

Валерия выразила благодарность руководству республики за высокую оценку её деятельности и пообещала еще не раз приехать в Кабардино-Балкарию с концертами.

Читайте также: Путин поздравил певицу Валерию с 50-летним юбилеем

Напомним, в апреле 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Валерии почетное звание «народная артистка Чеченской Республики». Награда была приурочена к 50-летнему юбилею певицы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вручение государственных наград
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить