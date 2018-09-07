Певица Валерия стала народной артисткой Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 10:44 — REGNUM Народная артистка России Валерия стала еще и народной артисткой Кабардино-Балкарии. Это звание было присвоено ей 6 сентября указом главы республики Юрия Кокова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региона.

«За большие заслуги в области музыкального искусства присвоить почетное звание «народный артист Кабардино-Балкарской Республики» Перфиловой Валерии Юрьевне — артистке-вокалистке», — говорится в тексте указа.

О присвоении почетного звания было объявлено на концерте, посвященном Дню государственности Кабардино-Балкарии, в котором приняла участие популярная певица. Состоялась и личная встреча главы субъекта с Валерией и ее продюсером и мужем Иосифом Пригожиным. На ней Юрий Коков поблагодарил певицу за ее творчество и отметил, что ее всегда ждут в республике.

Валерия выразила благодарность руководству республики за высокую оценку её деятельности и пообещала еще не раз приехать в Кабардино-Балкарию с концертами.

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Напомним, в апреле 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Валерии почетное звание «народная артистка Чеченской Республики». Награда была приурочена к 50-летнему юбилею певицы.