Создатель «Смерти Сталина» удачно пошутил про фильм о Дональде Трампе

Лондон, , 09:48 — REGNUM Режиссёр Армандо Ианнуччи, известный своей скандальной картиной «Смерть Сталина», разместил в Twitter шуточную публикацию с идеей фильма о действующем президенте США Дональде Трампе. Несмотря на то, что это была шутка, на неё отреагировал Голливуд. Об этом 6 сентября сообщила газета The Washington Post.

https://twitter.com/Aiannucci/status/1037283639556550656

В частности, звезда сериала «Вице-президент», комедийная актриса и продюсер Джулия Луи-Дрейфус написала, что она готова поучаствовать в проекте. К обсуждению также присоединились создатели фильма «Ла-Ла Ленд».

https://twitter.com/OfficialJLD/status/1037348632947638272

«Э … похоже, что Голливуд заинтересован, — в итоге написал Иануччи, — что нам делать?».

https://twitter.com/Aiannucci/status/1037598657749680128

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Напомним, идея режиссёра заключалась том, чтобы снять в фильм, в котором Дональд Трамп употребил наркотики и переместился в копию Белого Дома. Находясь там он продолжил думать, что до сих пор управляет страной. Для того, чтобы поддержать эту иллюзию, власти, потратив миллионы долларов, нанимают актёров, которые играют роли сенаторов, журналистов и людей на митингах.

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