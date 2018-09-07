Певица Аврил Лавин возвращается после серьезной болезни с новой композицией

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Знаменитая певица Аврил Лавин вернулась к творчеству спустя пять лет молчания, записав новую песню, сообщает 7 сентября Geo TV.

Сингл под названием «Голова над водой» будет презентована 19 сентября. Причиной долго молчания певицы стала тяжелая болезнь Лайма, в борьбе с которой и родилась новая композиция.

«Я смирилась с неизбежной смертью. Я чувствовала, что я тону, как будто ухожу под воду, и мне было необходимо поднять голову над водой», — отметила певица в своем письме к поклонникам, добавив, что музыка помогла ей справиться с болезнью.

Напомним, болезнь Лайма особенно распространена в США и передается через укусы насекомых, в основном клещей. Пережив тяжелую болезнь, Лавин заявила, что ее фонд теперь будет предоставлять помощь пострадавшим от вируса Лайма.

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