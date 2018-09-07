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Киноакадемия США передумала вводить номинацию для популярных фильмов

Культура

Руководство организации решило дополнительно обсудить этот вопрос

Лос-Анджелес, США, 7 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  Академия кинематографических искусств и наук США решила не вводить в 2019 году номинацию за достижения в области популярно кино, подобное решение было принято в связи с поступлением в киноакадемию множества критических отзывов по поводу целесообразности проведения подобного конкурса. Об этом 6 сентября сообщила газета The New York Times.

Главный исполнительный директор киноакадемии Дон Гудзон пояснила, что в адрес организации поступило множество отзывов на введение подобной награды, в итоге руководство признало необходимость дальнейшего обсуждения вопроса. При этом она сказала, что подобная инициатива получила и много положительных отзывов, поэтому академия не будет вообще отказываться от возможности оценки более широкого спектра фильмов.

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Напомним, 9 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что Академия кинематографических искусств и наук США решила ввести новую номинацию за достижения в области популярно кино. Следующая церемония вручения премий пройдёт 24 февраля 2019 года. Голосование будет происходить в период с 7 по 14 января 2018 года.

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