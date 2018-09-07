В США на 83-м году жизни скончался культовый актёр Берт Рейнольдс

Юпитер, США, , 08:16 — REGNUM На 83-м году жизни умер культовый голливудский актёр Берт Рейнольдс, который в 70-х годах XX века являлся одной из самых успешных звёзд Голливуда. О его смерти 6 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1037774417286311936

Актёр скончался утром 6 сентября 2018 года в медицинском центре города Юпитер (штат Флорида, США). Смерть наступила в результате остановки сердца. В своих мемуарах, которые были опубликованы в 2015 году, Рейнольдс писал, что он сам упустил возможность сыграть серьёзные драматические роли, поскольку все что он хотел, находясь на пике славы, — это хорошо провести время, его не очень интересовала сама актёрская игра. В итоге, когда он «проснулся» и попытался исправить ошибку, ему никто не дал такого шанса.

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Напомним, Берт Рейнольдс наиболее известен по своей роли в фильме «Полицейский и бандит» (1977). В 1997 году вышла картина «Ночи в стиле буги» режиссёра Пола Томаса Андерсона. В ней актёр исполнил роль второго плана и за свою работу был выдвинут на «Оскар».

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