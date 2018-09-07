Актер из «Дэдпул 2» повздорил в Twitter c медвежонком Паддингтоном

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM В социальной сети Twitter разгорелся шуточный конфликт между актером Райаном Рейнольдсом (супергерой Дэдпул) и медвежонком Паддингтоном. Предметом спора стала номинация People's Choice Awards.

Все началось с того, что Рейнольдс предложил медвежонку «держать ухо востро» в связи с тем, что в номинации «Лучший семейный фильм» ленте про Паддингтона составит конкуренцию кинофильм «Дэдпул 2».

В ответ на это последовал ответ актера Хью Бонневилля, который в фильме о медвежонке играет главу семейства и реплика самого мультипликационного персонажа, который ответил Рейнольдсу хэштегом #hardstare (суровый взгляд).

https://twitter.com/paddingtonbear/status/1037617480146055168

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Минкульт РФ объявил о переносе премьеры кинокартины «Приключения Паддингтона — 2» с 18 января на 1 февраля.

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