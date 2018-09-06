Министерство древностей: Бразильский музей утратил все египетские экспонаты

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:23 — REGNUM При пожаре в Национальном музее Бразилии были утрачены все экспонаты, относящиеся к истории Древнего Египта, 6 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Министерства древностей Египта, при пожаре погибли все 700 артефактов зала фараонов в бразильском музее, в том числе пять мумий. В нстоящий момент эксперты министерства составляют полный список и оценивают приблизительный ущерб от уничтожения экспонатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро сгорел в ночь на 3 сентября. В огне погибли около 90% из 20 млн экспонатов музея, собранные за 200 лет его существования.

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