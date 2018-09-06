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Японцы увидят уникальный скелет динозавра «Дракон Мукава»

Культура

Скелет динозавра длиной 8 метров был обнаружен на острове Хоккайдо

Японцы увидят уникальный скелет динозавра «Дракон Мукава»
Генрих Хардер. Гадрозавриды. 1916

Токио, 6 сентября 2018, 20:29 — REGNUM  Скелет динозавра, обнаруженный 15 лет назад в поселке Мукава на острове Хоккайдо, возраст которого по примерным подсчетам составляет 72 млн лет, жители и гости Хоккайдо могут увидеть в поселке Мукава. Археологи прозвали свою находку скелет «Дракона Мукава». Сотрудники Университета Хоккайдо долгое время продолжали работу по извлечению окаменелостей из горных пород. Длина скелета от головы до хвоста составляет 8 метров — это самый большой скелет, найденный в цельном виде в Японии, сообщает NHK, японская центральная телерадиокомпания. Все 150 раскопанных костей, включая череп и самые большие кости, были разложены в таком виде, чтобы зрители могли представить реальные размеры животного.

Сотрудники Университета Хоккайдо планируют продолжать работу над изучением скелета и исследованием местности, в которой он был найден. На данный момент публичный доступ к артефакту открыт в «Four Seasons House» в поселке Мукава на Хоккайдо.

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