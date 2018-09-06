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В Непале стартовала первая академическая программа по изучению буддизма

Культура

В Школе Буддизма Лубмини была открыта первая академическая программа по изучению основ буддистского учения

В Непале стартовала первая академическая программа по изучению буддизма
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Будда

Катманду, 6 сентября 2018, 20:32 — REGNUM  В школе Буддизма Лубмини стартовал набор на первую в Непале магистерскую программу по изучению основ буддизма. Школа относится к Буддистскому Университету Лубмини. Подразделение высшего учебного заведения полностью готово к приему студентов на 2018/19 учебный год.

По сообщению новостного агентства Непала «Моя Республика», в рамках курса акцент будет сделан на изучении философии Махайаны и культуры гималайского буддизма, тибетской культуры и языка. Курс разделён на 4 семестра, и его общая продолжительность будет составлять 2 года.

Курс будет проходить при поддержке Гималайского Фонда Бодхи, получившего признание многих международных буддистских ассоциаций. Учитывая тот факт, что большинству студентов придется работать в дневное время, преподавание курса будет осуществляться в вечерние часы.

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