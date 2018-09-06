В Узбекистане открылся международный форум искусств макома

Ташкент, , 19:06 — REGNUM В узбекистанском городе Шахрисабзе состоялась торжественная церемония открытия международного формы искусств макома, сообщили 6 сентября в пресс-службе президента республики.

В церемонии открытия форума принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев, который выступил с речью. Глава государства отметил, что форум собрал 300 человек из 73 стран мира.

Глава государства подчеркнул, что основной целью форума является сохранение уникального духовного наследия макома и передача его широкой зарубежной общественности.

Напомним, с 6 по 10 сентября в Шахрисабзе проходит первый международный форум искусства макома. В рамках форума состоится научно-практическая конференция «Музыкальное искусство макома и его место в мировой цивилизации», конкурс ансамблей, музыкантов и певцов.

Маком — вершина среднеазиатской классической суфийской музыки, наследие высоких традиций дворцового искусства средневекового Востока.