«ПитерФотоФест» подвёл итоги

Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM В конце августа в Петербурге состоялся ставший уже традиционным фестиваль фотографии «ПитерФотоФест». В 2018 году фестиваль отметил свой пятилетний юбилей.

На один августовский уик-энд «ПитерФотоФест» открывает серию встреч, мастер-классов, семинаров, выставок и портфолио-ревю в живописном пригороде для професиионалов и любителей фотографии. Однако в этом году фестиваль расширил свои границы программой «Город», пригласив гостей на мастер-классы и выставки на художественных площадках Петербурга.

В этом году снова была заявлена тема «Род. Семья. Традиция», чтобы отобрать лучшие работы и серии в формате конкурса. Несмотря на то, что тема на изменилась с прошлого года, заявок поступило больше: конкурсе участвовали 104 автора из 43 городов России.

На рассмотрение жюри было прислано 134 проекта (около 1600 фотографий), в их числе 8 книг и 3 мультимедиа. Не снизился и уровень присланных работ, что говорит о том, что заявленная тема актуальна и близка многим.

Жюри конкурса фестиваля «ПитерФотоФест» объявило победителей.

Гран-при фестиваля получила Алёна Кочеткова.

В номинации «Документальный проект»:

1 место — Алёна Кочеткова (Alena Kochetkova), проект «Как я болела»

2 место — Tatsiana Tkachova, проект «Сезоны Веры»

3 место — Дарья Асланян, проект «Свет, который внутри»

Специальный диплом жюри — Sergei Stroitelev, проект «Связь»

Специальный диплом жюри — Fyodor Telkov, проект «Урал Мари. Народный костюм»

В номинация «Арт проект»:

1 место — Daria Dmitrieva, проект «ДедушкаБорисЪ»

2 место — Дарья Асланян, проект «Красные жучки»

3 место — Albina Galeeva, проект «Фотокарточки для мамы»

Специальный диплом — Fyodor Telkov, проект «Алания. Завет. Кровь нартов»

Специальный диплом жюри — Светлана Тарасова (Svetlana Tarasova), проект «Радоница»

Специальный диплом жюри — Ksenia Kostomarova, проект past simple

В номинация «Авторская книга»:

1 место — Екатерина Егорова, книга «Как хорошо деревья выросли!»

2 место — Андрей Иванов (Andrey Ivanov), книга «Пойди туда не знаю куда»

3 место — Виталий Северов (Vitaly Severov), книга «Летний берег»

Специальный диплом жюри — Maxim Bukin, книга «Теплые Башкирские Картинки»

Специальный приз жюри — Александр Дымников, книга «Королевство Занскар»

Специальный приз жюри — Olga Kouznetsova, книга «Мои Одноклассники».