«ПитерФотоФест» подвёл итоги

Санкт-Петербург, 6 сентября 2018, 19:19 — REGNUM В конце августа в Петербурге состоялся ставший уже традиционным фестиваль фотографии «ПитерФотоФест». В 2018 году фестиваль отметил свой пятилетний юбилей.
На один августовский уик-энд «ПитерФотоФест» открывает серию встреч, мастер-классов, семинаров, выставок и портфолио-ревю в живописном пригороде для професиионалов и любителей фотографии. Однако в этом году фестиваль расширил свои границы программой «Город», пригласив гостей на мастер-классы и выставки на художественных площадках Петербурга.
В этом году снова была заявлена тема «Род. Семья. Традиция», чтобы отобрать лучшие работы и серии в формате конкурса. Несмотря на то, что тема на изменилась с прошлого года, заявок поступило больше: конкурсе участвовали 104 автора из 43 городов России.
На рассмотрение жюри было прислано 134 проекта (около 1600 фотографий), в их числе 8 книг и 3 мультимедиа. Не снизился и уровень присланных работ, что говорит о том, что заявленная тема актуальна и близка многим.
Жюри конкурса фестиваля «ПитерФотоФест» объявило победителей.
Гран-при фестиваля получила Алёна Кочеткова.
В номинации «Документальный проект»:
1 место — Алёна Кочеткова (Alena Kochetkova), проект «Как я болела»
2 место — Tatsiana Tkachova, проект «Сезоны Веры»
3 место — Дарья Асланян, проект «Свет, который внутри»
Специальный диплом жюри — Sergei Stroitelev, проект «Связь»
Специальный диплом жюри — Fyodor Telkov, проект «Урал Мари. Народный костюм»
В номинация «Арт проект»:
1 место — Daria Dmitrieva, проект «ДедушкаБорисЪ»
2 место — Дарья Асланян, проект «Красные жучки»
3 место — Albina Galeeva, проект «Фотокарточки для мамы»
Специальный диплом — Fyodor Telkov, проект «Алания. Завет. Кровь нартов»
Специальный диплом жюри — Светлана Тарасова (Svetlana Tarasova), проект «Радоница»
Специальный диплом жюри — Ksenia Kostomarova, проект past simple
В номинация «Авторская книга»:
1 место — Екатерина Егорова, книга «Как хорошо деревья выросли!»
2 место — Андрей Иванов (Andrey Ivanov), книга «Пойди туда не знаю куда»
3 место — Виталий Северов (Vitaly Severov), книга «Летний берег»
Специальный диплом жюри — Maxim Bukin, книга «Теплые Башкирские Картинки»
Специальный приз жюри — Александр Дымников, книга «Королевство Занскар»
Специальный приз жюри — Olga Kouznetsova, книга «Мои Одноклассники».